Guerra en Medio Oriente: ¿Qué está pasando en Israel, Gaza y Cisjordania?

Cristóbal Alarcón

El pasado 7 de octubre comenzó una nueva escalada en el conflicto entre Israel y Palestina, tras los ataques realizados por el grupo Hamás.

El conflicto palestino–israrelí data de cientos de años, cuando Israel colonizó el territorio donde actualmente se encuentra. Ahí, comenzó una disputa que hasta el día de hoy causa conflictos como el que estamos viendo. Actualmente en el territorio donde se encuentra Israel en medio Oriente, existen dos lugares clave para entender el conflicto: Cisjordania y la franja de Gaza.

Cisjordania, al noreste de Israel, es gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, bajo la soberanía de la Organización para la Liberación de Palestina, según los acuerdos de Oslo. Por otro lado, está la Franja de Gaza, un estrecho espacio ocupado de 360 kilómetros cuadrados. Se le conoce como uno de los territorios palestinos y es controlado por el grupo extremista Hamás.

Pero, primero que nada es importante explicar: ¿Qué es el grupo Hamás?

Es una agrupación extremista de origen palestino, que no tiene reconocimiento por el Estado de Israel, y que de hecho, según declaraciones oficiales del grupo, buscan destruir a este país. Debido a esto último varios países del planeta consideran que se trata de una organización terrorista.

Se fundó en el año 1980 y es una agrupación que se distancia de la Organización para la Liberación de Palestina de Yasir Arafat, debido a que Hamás niega el derecho de Israel a existir como Estado al mismo tiempo que ellos.

Volviendo a los hechos ocurridos del 7 de octubre, hace ya más de un mes Hamás envió un ataque sorpresa contra Israel, que dejó más de 600 personas fallecidas por esta ofensiva. Junto con este ataque, el grupo Islamista también tomó como rehenes a cientos de personas que se encontraban en los diferentes Kibutz principalmente cerca de la frontera con la franja. Esta, se transformó en la principal preocupación del gobierno de Israel, que desesperadamente busca liberarlos.

El ataque de Hamás, generó una respuesta inmediata de las fuerzas de defensa de Israel, que comenzaron una ofensiva contra la Franja de Gaza, territorio gobernado por el grupo extremista islamista.

La guerra ha dejado ya más de 11 mil muertos en este primer mes. 1.400 en Israel y más de 10 mil en la Franja de Gaza, donde un 40% son niños.

¿Como ha escalado el conflicto?

Ante los ataques de Hamás, que comenzaron el 7 de octubre y que siguen hasta el día de hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron una ofensiva tanto aérea como terrestre, que en palabras del mismo primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, harán desaparecer Gaza como se le conocía. El hecho hizo que Israel avisara a la Franja de Gaza que comenzaran la evacuación del territorio, ya que los bombardeos contra el territorio serían con toda la fuerza y respondiendo frente a los ataques que realizó el grupo Hamás en territorio israelí.

Gaza se encuentra bajo ataque de las Fuerzas de Israel, donde estas han irrumpido de manera terrestre tanto con el objetivo de buscar rehenes y rescatarlos, como también para poder eliminar a los líderes del grupo Hamás.

La comunidad internacional ha mirado con ojos críticos los ataques de respuesta de Israel, especialmente por la utilización de misiles y bombas en zonas como hospitales, sectores residenciales y especialmente por las bajas en la población civil.

Estados Unidos por ejemplo, hizo un llamado a que se instalar un corredor humantario en la franja de Gaza, para permitir que civiles puedan salir de Gaza, y para que también, puedan recibir apoyo ya sea con alimentos, agua y todo tipo de provisiones.

En Naciones Unidas, el tema no pasó colado, ya que el Secretario General de la ONU afirmó a dos semanas de iniciados los ataques, que condenaba los ataques perpetrados por Hamás, pero afirmando que estos no ocurrieron de la nada, si no que respondían a décadas de conflicto.

¿Y Chile? ¿Qué ha dicho? ¿Qué consecuencias ha traído para nuestro país?

Un par de días después de los ataques perpetrados por Hamás, el presidente Boric se refirió a los hechos ocurridos en Medio Oriente, condenando “sin matiz alguno” el atentado de Hamás y los “ataques indiscriminados” por parte del Ejército de Israel en contra de civiles.

El Canciller Alberto Van Klaveren por su parte también se refirió antes que el mandatario al tema, afirmando que el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aún en el ejercicio de la legítima defensa. Además, hizo un llamado a las partes involucradas en la violencia en Israel y los territorios palestinos a respetar los tratados. En ese sentido, llamó tanto a Hamas, la Jihad Islamica, el Estado de Israel y cualquier otro actor que intervenga en el conflicto.

Esto, les valió a ambos duras críticas por parte del Embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien calificó como “desafortunado y lamentable” la postura del gobierno de Gabriel Boric sobre este tema.

El gobierno envió vuelos humanitarios para trasladar a chilenos que se encontraran en Israel y la zona de Gaza y Cisjordania, de vuelta a nuestro país, que fueron todo un éxito.

Muerte de chilenas y una nieta de chileno desaparecida

Lamentablemente, hay dos chilenas que fallecieron a causa de estos ataques y una que se encuentra secuestrada por el grupo extremista. Se trata de Noa Glasberg, que el 7 de octubre falleció en el kibutz Ein Hashlosá, cuando un miliciano palestino ingresó a su casa y le disparó en ocho oportunidades.

Su caso se suma al de Loren Garcovich, de 47 años que junto a su pareja, el español, Iván Illarramendi, fallecieron a manos del grupo Hamás. De acuerdo a lo confirmado por la Cancillería, sus cuerpos fueron identificados en una morgue en Tel Aviv. Su muerte se habría producido el mismo 7 de octubre.

Finalmente, Mia Schem, nieta del chileno Zeev Scharf, de 83 años, se encontraba en la fiesta “Tribe of Nova” en el desierto cerca de la Franja de Gaza cuando fue secuestrada por el grupo Hamás. De hecho, el grupo liberó un video de ella hablando en cámara, afirmando encontrarse bien, recibiendo cuidados e incluso, que había sido operada de una mano en el hospital de Gaza.