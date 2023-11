Lollapalooza Chile: Revisa el line up de la edición 2024 del festival de música

Con Blink-182, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Feid y Sza como head liners, Lollapalooza Chile confirmó a los artistas de la edición 2024 del festival que se realizará el 15,16 y 17 de marzo en el Parque Cerillos.

A estos, se suman Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Seconds To Mars, Phoenix, Jungle, Diplo, Above & Beyond,Meduza, Dom Dolla, Rina Sawayama, Dove Cameron, The Blaze, Zhu, Grupo Frontera, Timmy Trumpet, King Gizzard & The Lizard Wizard y Pierce The Veil y más de 100 bandas que vendrán a darle vida al festival de música más grande que se realiza en nuestro país.

Dentro de los artistas chilenos invitados a esta edición de Lollapalooza, destacan Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Jere Klein, Saiko, Movimiento Original, Congreso, Cami, Denise Rosenthal, Nicole, Los Miserables, Francisco Victoria y Easykid, entre otros.