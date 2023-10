Crisis educacional: ¿Qué está pasando en la Región de Atacama?

Por Camila Luco.

A principios de octubre, la Municipalidad de Tiltil sorprendió con un comunicado donde informaba el cierre de nueve colegios de la comuna, a causa de una deuda por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de más de 18 mil millones de pesos.

A pocos días del término del mes, otra situación, esta vez en la zona norte del país, complica al Ministerio de Educación (Mineduc). Hace 51 días los profesores de 46 establecimientos públicos de la Región de Atacama están en paro, por lo que 30 mil alumnos se encuentran sin clases y están en riesgo de perder el año escolar a causa de esta situación.

Estos establecimientos educacionales están a cargo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), luego que los municipios de cinco comunas -Copiapó, Caldera, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro – le traspasaran la administración.

¿Cuáles son las razones de la movilización?

La Región de Atacama fue pionera en implementar el Servicio Local de Educación Pública, creado en 2017 bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente, este servicio tiene a su cargo 78 establecimientos (45 escuelas, 15 liceos y 18 jardines infantiles) en la región.

Este cambio en la institucionalidad tenía como propósito solucionar los problemas que se daban en la administración de los colegios por parte de las municipalidades. Sin embargo, el objetivo está lejos de cumplirse, ya que el reclamo de los profesores está orientado específicamente a la mala gestión que ha realizado el SLEP.

En esta línea, los docentes demandan mejoras de infraestructura en los establecimientos, ya que las malas condiciones no permiten el normal desarrollo de las clases. A esto se suman los reclamos por no contar con los recursos necesarios para la implementación del Programa de Integración Escolar (PIE).

Entre los problemas que han denunciado los docentes están malas condiciones de los baños, plagas de ratones, salas de clases pequeñas para muchos alumnos y la falta de instrumentos para hacer clases y tareas prácticas, por lo que las enseñanzas son sólo teóricas.

La compleja situación educativa de la región llevó a que el gremio concurriera a las afueras del Palacio de La Moneda y emplazara al presidente Gabriel Boric, exigiendo que el Estado se haga responsable. De la misma manera, se anunció desde el Colegio de Profesores una manifestación a nivel nacional programada para este miércoles 25 de octubre, como una manera de solidarizar con la situación de Atacama.

¿Qué responden desde el Mineduc?

El jefe de cartera, Nicolás Cataldo (PC), afirmó que “no es el gobierno lo que ha fallado en esta situación, sino que el Estado”. Por otro lado, las autoridades educativas se han trasladado a la región para buscar soluciones.

En esta línea, desde el Mineduc determinaron el 6 de noviembre como plazo fijo para el inicio de los trabajos de reparación en todos los establecimientos educacionales. Respecto a los jardines infantiles, ya se realizaron las mantenciones que estaban comprometidas.

No obstante, pese a las medidas adoptadas desde la cartera, los profesores niegan retornar a las salas hasta que, por lo menos, no se concrete el inicio de las obras. Es por esta razón que, el ministro Cataldo afirmó en Radio Duna no entender “que habiendo las condiciones mínimas garantizadas en la mayor parte del sistema, ese sistema no vuelva a funcionar de manera normal o regular”.

Además, el ministro también se mostró en desacuerdo al paro nacional convocado por el gremio de profesores y puntualizó en que “no tenemos que convertir la educación en una trinchera política”.