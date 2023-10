Mundial 2030: Las razones por las que Chile no será sede y las explicaciones de Pablo Milad

Durante esta jornada, la Conmebol anunció que Paraguay, Uruguay y Argentina serán sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030. Sin Chile, que era parte del Comité Organizador.

¿Que se supo esta mañana?

A eso del mediodía, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmaba vía X (antes Twitter), que Paraguay, Uruguay y Argentina serán sedes de la inauguración del Mundial 2030.

En la imagen publicada, aparece junto a Claudio Tapia, presidente de la AFA, Ignacio Alonso, presidente del fútbol Uruguayo y Robert Harrison, presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol. En la captura se les ve sonriendo junto a una réplica de la Copa del Mundo.

Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030 🏆 @tapiachiqui @nachoalonso33 @RHarrisonP pic.twitter.com/qzlttxNeIZ — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

¿Cuales son las razones detrás de la ausencia de Chile en la organización del Mundial 2030?

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la decisión de la FIFA de dejar fuera a Chile de la organización del Mundial 2030. Recordemos que el máximo ente rector del fútbol mundial eligió a España, Portugal y Marruecos como sedes de la Copa del Mundo 2030, con partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina, sin nuestro país, que era parte del comité organizador.

Fue por medio de una conferencia de prensa desde Quilín, que el mandamás del fútbol nacional expresó su tristeza por esta decisión. “Claro que desde la ANFP nos sentimos muy dolidos por esta decisión que toma FIFA”, dijo Milad.

Sobre las razones que entregó FIFA, Milad argumentó que el máximo ente del fútbol mundial optó por los tres países mencionados por un tema de balances. El mundial, se realizará en 6 sedes, tres en Sudamérica y tres en Europa-África, que era el otro bloque postulante a la Copa del Mundo.

De acuerdo al presidente del fútbol chileno: “Se eligió a Argentina por ser el actual campeón del mundo, a Uruguay por ser el lugar de la primera sede de la historia de los mundiales en 1930 y Paraguay por ser la sede de la Conmebol”.

Consultado por una eventual renuncia a su cargo en la ANFP, el primero a la cabeza del fútbol criollo descartó dejar su puesto. “Esto no se trata de una persona, se trata también de un gobierno, estamos postulando como gobiernos. Esto significa no solamente un duro golpe para mi persona como presidente, si no que también para todo un país”, dijo Milad.

Sobre el rendimiento de las selecciones, Milad defendió lo que ha ocurrido con el fútbol formativo en general, afirmando que la pandemia fue una gran causa del declive de este. Sin embargo, no reconoció que hay una crisis profunda en este ámbito.

Finalmente, Milad expresó su preocupación debido a que han recibido llamados de Conmebol y FIFA sobre la mirada país que hay sobre el fútbol actualmente.