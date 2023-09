¿Vale la pena invertir en propiedades?: Los consejos y consideraciones para saberlo antes de tomar la decisión

{"multiple":false,"videos":[{"key":"ygBpihjFqZs","duration":"00:03:54","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/3315d77fb9d3a4c596af65f90a3d044d.mp4"}]}

¿Vale la pena invertir en propiedades? Es la pregunta que muchas personas se hacen al momento de darle un poco de movimiento a su capital.

En Voces Transformadoras, Patricio Eskenazi explica con peras y manzanas si es que es conveniente o no entrar al atractivo mundo del mercado inmobiliario.

Primero que nada, hay que explicar si es que esto puede funcionar como inversión para renta, ya que no vamos a hablar de su vivienda, sino que vamos a hablar sí es que vale la pena o no comprar una propiedad para conseguir un ingreso mensual.

La respuesta a esta pregunta es sí, vale la pena, pero siempre teniendo algunas consideraciones que poner arriba de la mesa:

1. Hay que tener el dinero para poner el pie. Actualmente los bancos están pidiendo alrededor de un 20% para el pie de una propiedad.

2. La cuota que le vaya a cobrar el dividendo hipotecario debe ser razonable, algo que se pueda pagar sin ahogarse. Sabemos que puede pensarlo para arrendarlo, y que por esto no será un pago como tal, pero uno nunca sabe cuánta vacancia habrá, que es en promedio un 5% (un mes o medio mes al año, que si deberá pagar su cuota).

3. Cuando uno es dueño de la propiedad hay que hacer mantenciones de manera recurrente (pintar, arreglo de algún elemento, etc). Uno debe además pagar contribuciones, que dependerán tanto del metraje, la ubicación y el tipo de vivienda (puede ser hasta uno o dos meses de dividendo al año).

Si cumple con tener el pie, que la cuota que pagará por dividendo no es tan alta y no lo asfixiará y que el costo de mantención y contribuciones es razonable, la respuesta es sí, es conveniente invertir en propiedades.

Algunos consejos antes de comprar una propiedad para invertir:

1. No hay que usar la capacidad de crédito. Primero es recomendable tener la vivienda propia antes de entrar a invertir, por que de otra forma se corre el riesgo de usar la capacidad de crédito, entonces cuando desee comprar su propia vivienda, quizás no podrá. En resumen, compre su casa y luego piense en invertir en el mercado inmobiliario.

2. Nunca olvidar la vacancia.

3. Elegir muy bien el arrendatario. Hay veces que es mejor ganar un poco menos, pero ganar seguro. Hay que leer bien los papeles, saber que es una persona responsable financieramente, revisar si es que la persona tiene deudas o no. Evaluar siempre al arrendatario.

Hay muy pocas inversiones donde el banco es el que pone el 80% y usted el 20%. Esto en términos de rentabilidad, si sube un 1% el costo de la casa, usted ganará el 5%, ya que 4/5 los puso el banco. Si cree que la propiedad puede subir un 10% en 5 años, usted habrá rentado 50% del valor. Si puede ser una buena alternativa invertir en propiedades.