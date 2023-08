Caso Lencería: ¿De qué trata y en qué está el escándalo destapado por el Caso Convenios?

Uno de los últimos hechos del caso es la filtración de unos audios que complican a Camila Polizzi y a su ex pareja.

Hace unos meses se dio a conocer a nivel nacional el denominado “Caso Lencería”, un escándalo derivado del “Caso Convenios”, un escándalo político y económico en el que se investiga el traspaso de fondos del Estado a fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) afines políticamente al Gobierno.

Este caso surgió luego de que se diera a conocer el traspaso de 426 millones de pesos, por trato directo y sin licitación, desde la secretaría regional de Antofagasta del Ministerio de Vivienda a la “Fundación Democracia Viva”. Esta organización es encabezada por Daniel Andrade, militante del partido Revolución Democrática (RD) y pareja de la diputada del mismo partido, Catalina Pérez. Esto, unido al hecho de que la fundación realizaría acciones fuera de su área de trabajo, comenzaron a provocar sospechas.

Debido a esto, la Fiscalía de Chile anunció que se realizarían investigaciones de oficio en diferentes regiones con acciones similares a las de Fundación Democracia Viva, con el fin de determinar si existen otros fraudes económicos como este. Fue así como se dio a conocer el Caso Lencería, el cual surgió a raíz de los dineros supuestamente malversados por Camila Polizzi, una ex candidata a alcaldesa y diputada por Concepción que se hizo conocida en redes sociales por sus videos de sátira política.

El escándalo mencionado se generó con la “Fundación En Ti”, una organización a la que Polizzi habría arrendado su nombre y firma electrónica por 10 millones de pesos para supuestamente adjudicarse 250 millones de pesos entregados por el Gobierno Regional (GORE) del Biobío.

Esta fundación justificó el uso de los fondos para realizar talleres junto a la OTEC Frumisal, una empresa que fue comprada justo antes de firmar contratos con la organización por la ex pareja de Polizzi, Sebastián Polanco, y Matías Godoy. Pero cuando se destapó el caso, Godoy se autodenunció a la Policía de Investigaciones (PDI) y acusó a la ex pareja de haberlo engañado. En este contexto entregó boletas con el detalle del dinero, usado en restaurantes, servicios de delivery y en tiendas como Zara, Saville Row e Intime. Por ello la Fiscalía del Biobío decidió abrir una investigación por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos desde el GORE.

Dentro de esta polémica del Caso Lencería se dieron a conocer distintos hechos que la fueron convirtiendo en un tema aún más grave. Por un lado, se filtró un audio en el que se entiende que Polizzi habría intentado convencer al presidente de la Fundación En Ti, Gerardo Silva, para que no hablara del acuerdo y negara los pagos. Por otro lado, se filtró el audio de una reunión secreta entre Polizzi y el secretario ministerial de la Seremi del Biobío, Eduardo Vivanco. Posterior a esta reunión, Polizzi denunció a la Fiscalía local de Concepción amenazas de muerte y una “encerrona” por parte de la entonces autoridad, las cuales fueron negadas por Vivanco. Finalmente el seremi renunció a su cargo y anunció que presentaría una querella contra Polizzi.

Días después se dio a conocer la renuncia de tres colaboradores directos del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz Worner. Tras esto, la PDI llegó hasta las oficinas de la gobernación para cumplir con una orden judicial de registro e incautación de documentos y computadores para incluirlos en la investigación de la Fiscalía. En este sentido, el gobernador aseguró que asumiría la responsabilidad política por las eventuales irregularidades relacionadas al Caso Lencería, pero también apuntó a la presunta culpabilidad de algunos funcionarios de la gobernación como Tamara Vidal, la encargada de la Unidad de Participación Ciudadana y contraparte en el convenio firmado con la Fundación En Ti.

Hace unos días, se comunicó que Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Tamara Vidal serán representados judicialmente por los defensores públicos Pablo Ardouin y Claudio Vigueras en la investigación de la Fiscalía.

Finalmente, entre las últimas informaciones que se han dado a conocer del caso, Polizzi ha presentado una querella contra Sebastián Polanco y contra Matías Godoy por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumentos mercantiles. En esta querella, Polizzi también responsabiliza a Polanco de haber conformado los informes de la OTEC sin decirle a ella.

El punto importante es que entre las últimas informaciones del Caso Lencería no solo se encuentra esta querella, sino que también se han dado a conocer unos audios que dan cuenta de una conversación entre la ex pareja. En estos se puede escuchar cómo ambos no creían que el caso se fuera a destapar. También se puede escuchar como Polanco asegura que Polizzi falsificaba firmas, y como esta última menciona que se puede desentender de la situación ya que su nombre no aparece ni en la empresa ni en la fundación. “Yo estoy tratando de que seamos vivos”, aseguró también Polizzi, haciendo referencia a la diferencia entre ellos y los demás escándalos del Caso Convenios.

Matías Godoy habría decidido grabar esta conversación durante una reunión que mantenían los tres, en la que según él la pareja se insultó y agredió. Frente a esto Polizzi se habría defendido de los dichos de Polanco en su contra, asegurando que este último solo estaba molesto porque creía que ella había tenido relaciones sexuales con una persona del GORE para que le aprobara el proyecto.