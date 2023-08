Apple Pay en Chile: ¿En qué bancos ya está disponible?

Luego de años de especulaciones y trascendidos, finalmente llegó Apple Pay a Chile, una noticia que alegró a los aficionados de la tecnología y los productos de la marca.

Apple anunció este martes 8 de agosto que su billetera digital, Apple Pay, está ahora disponible para los clientes en Chile, el undécimo país de Latinoamérica en contar con esta tecnología.

¿En qué bancos y qué tarjetas están operando?

Banco Estado: No tiene tarjetas aún disponibles para usar en Apple Pay. No se ha confirmado si estará o no

Banco de Chile: Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard están disponible. Estas también están disponibles en el formato de tarjeta de debito.

Banco Santander: Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard están disponible. Estas también están disponibles en el formato de tarjeta de debito. American Express aún está por aprobarse.

Banco BCI: Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard están disponible. Estas también están disponibles en el formato de tarjeta de debito. Su tarjeta prepago, MACH aún no está en Apple Pay.

Banco Itaú: Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard están disponible. Las tarjetas de débito no están disponibles aún.

Banco Security: No tiene tarjetas aún disponibles para usar en Apple Pay. No se ha confirmado si estará o no

Banco Scotiabank: Las tarjetas de crédito Visa y Mastercard están disponible. Estas también están disponibles en el formato de tarjeta de debito pero sólo de la marca VISA.

Banco Falabella: Las tarjetas de débito y crédito Mastercard están disponible para Apple Pay.

Banco Ripley: No tiene tarjetas aún disponibles para usar en Apple Pay. No se ha confirmado si estará o no

Banco Internacional: No tiene tarjetas aún disponibles para usar en Apple Pay. No se ha confirmado si estará o no

Rappi Card: Es la única tarjeta de crédito/prepago que está disponible en Apple Pay.