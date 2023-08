Sistema de Admisión Escolar: Todos los detalles que debes conocer para postular al año escolar 2024

Para participar de este proceso se debe ingresar a la plataforma del sistema y realizar la postulación de manera online.

Este 4 de agosto inicia el proceso de postulación a colegios a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) de 2024. Este sistema depende directamente del Ministerio de Educación (Mineduc) e involucra a todos los establecimientos escolares municipales y particulares subvencionados desde prekinder hasta cuarto medio.

En su plataforma oficial, se pueden conocer detalles de los establecimientos adscritos a este sistema, como el tipo de enseñanza (Científico Humanista/Técnico Profesional), el número de vacantes por curso, indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación, e incluso los programas extracurriculares e infraestructura.

A través de esta misma plataforma se debe realizar la postulación a los recintos educacionales para el año escolar 2024. Este proceso se abrirá a partir del mediodía del viernes 4 de agosto y se extenderá hasta el viernes 1 de septiembre. En cuanto a los resultados, estos serán publicados entre el 19 y el 25 de octubre, y, los resultados de las listas de espera serán publicados posterior a estas fechas, entre el 6 y 7 de noviembre.

Otra fechas importantes del Sistema de Admisión Escolar:

17 y 24 de noviembre: Periodo Complementario de postulación

7 de diciembre: Publicación resultados Periodo Complementario

11 al 22 de diciembre: Periodo de matrícula en los establecimientos

26 y 27 de diciembre: Periodo de regularización par repitentes

28 de diciembre: Inicio periodo de regularización año lectivo 2024.

Es relevante mencionar que según el portal del SAE, este proceso está dirigido para quienes ingresan por primera vez a un colegio o que reingresan al sistema educativo, para estudiantes que quieran cambiar de establecimiento, para los estudiantes que estén en un colegio sin continuidad con el siguiente curso, para los niños y niñas que cursen medio mayor, y para los estudiantes que están en modalidad de educación especial y quieran continuar en el mismo colegio en modalidad regular.

Para realizar la postulación, se debe ingresar al sitio web y registrarse como apoderado. Luego de esto se deben ingresar los datos del postulante y agregar en orden de preferencia los establecimientos educacionales. Finalmente se debe enviar la postulación y descargar el comprobante de esta.

Según el propio Mineduc, no existe un número máximo de establecimientos para postular, pero sí un mínimo de 2 recintos. Esta exigencia rige para todos los casos a excepción de dos: cuando el estudiante está matriculado en un colegio que ofrece continuidad de estudios, o cuando se postula a una escuela rural. Para estos casos se puede postular a mínimo 1 establecimiento.

De todas formas es importante mencionar que la elección de los estudiantes no depende de los establecimientos, sino que se define a través de un algoritmo. En el caso de que haya vacantes disponibles, todos los postulantes deben ser aceptados. Pero si no es así, el sistema realiza una selección aleatoria de acuerdo a ciertos criterios de prioridad. En el caso de que el postulante no quede seleccionado en ninguno de los establecimientos seleccionados por falta de cupos, el algoritmo sugiere otro de manera automática.