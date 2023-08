Pacto Fiscal: ¿Qué es, cuáles son sus principales ejes y cuáles fueron las reacciones ante su anuncio?

La propuesta está compuesta de 20 medidas de reforma y 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento, además de 2 proyectos tributarios.

Durante la jornada del pasado martes 1 de agosto, el Presidente Gabriel Boric anunció a través de cadena nacional la propuesta del denominado Pacto Fiscal. Según detallaron también en el sitio web Gob.cl, este es una serie de medidas y reformas para el desarrollo y bienestar de Chile, que busca la modernización del Estado para fortalecer la transparencia del gasto público y una agenda que promueva la inversión, productividad y el crecimiento justo y sostenible.

Dentro de este pacto se encuentran 20 medidas de reforma, 38 medidas de impulsión, y 2 proyectos de ley tributarios para combatir la evasión e incentivar la formalización y beneficios para la clase media. Todos estos puntos fueron acordados a través de una serie de reuniones realizadas después del rechazo a la Reforma Tributaria el pasado 1 de junio, en las que participaron grandes empresarios, algunas Pequeñas y Medianas Empresas, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Pero durante la cadena nacional, el Presidente Boric destacó algunos puntos de la propuesta:

Los principios necesarios para un sistema tributario moderno Las necesidades y las prioridades de gasto Los compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la calidad de servicio del Estado. El impulso al crecimiento La fiscalización del cumplimento de las obligaciones tributarias y una reforma al impuesto a la renta El funcionamiento de mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación de este mismo pacto.

Según anunció el ministro Marcel, se creará un comité para determinar el mayor crecimiento y la recaudación tributaria que puede alcanzar la economía con esta iniciativa, el que estará compuesto por algunos expertos como el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y los ex presidentes del Banco Central, Rodrigo Vergara y José De Gregorio.

En la misma línea, el Presidente Boric afirmó que el contenido de este Pacto Fiscal debe afinarse antes de presentarse de manera formal al Congreso, y que es necesario aumentar los impuestos a quienes tienen más dinero para financiar los proyectos sociales involucrados.

Frente a este anuncio, diferentes sectores han compartido sus reacciones. Por un lado, el senador DC Matías Walker, valoró positivamente el pacto, en tanto que el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, afirmó que esta es la alternativa correcta y más realista. Así mismo, la diputada socialista Gael Yeomans, aseguró que si existe disposición en el Congreso se podrá tener un Pacto Fiscal que financie las principales necesidades.

Por otro lado, el diputado Evópoli Francisco Undurraga, mencionó que será complejo aceptar esta posible reforma tributaria encubierta. Asimismo el diputado republicano, Agustín Romero, aseguró que no se van a lograr los objetivos que se buscan subiendo los impuestos debido a la recesión de la economía, y la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, sostuvo que esta iniciativa parece una lista de supermercado que difícilmente se cumplirá.

En tanto el diputado UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que esta propuesta no es nada nuevo y que el Gobierno se está “saltando” la institucionalidad al presentar un proyecto con las mismas bases de la Reforma Tributaria. Según su par Cristián Labbé, la UDI no está disponible para conversar mientras no existan cambios profundos en la administración del Gobierno.