Paul McCartney: ¿Por qué el cantante no vendría a Chile en su gira por Sudamérica?

El músico realizaría espectáculos en Brasil a finales de este año, y podría visitar otros países como Argentina.

El reconocido cantante Paul McCartney, uno de los cuatro ex integrantes de la banda The Beatles, podría realizar una gira con la que volvería a Sudamérica a finales de 2023. Pero entre los países que serían considerados en estos espectáculos no estaría Chile.

Según consignó La Tercera, el músico britanico que ha sido catalogado como uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, visitaría Brasil entre noviembre y diciembre de este año, y podría actuar en ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Es por ello que se espera que el intérprete sume fechas para realizar sus shows en otros países, como por ejemplo Argentina.

Pero el problema para sus fanáticos chilenos, es que el país no está contemplado dentro de los lugares que el intérprete visitaría. Esta situación se debe a dos grandes razones: la falta de un recinto apropiado y la gran oferta de espectáculos musicales que se realizarán en las mismas fechas.

Si McCartney quisiera fijar una fecha en Chile, el Estadio Nacional sería el único lugar que superaría el aforo de más de 60 mil personas, cantidad necesaria para costear la venida del cantante. El problema con esto es que el Estadio Nacional no podrá ser utilizado ya que se realizarán los Juegos Panamericanos entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, y los Juegos Parapanamericanos entre el 17 y el 26 de noviembre. Durante este periodo de tiempo, y un poco más, el recinto no podrá utilizarse para ningún tipo de espectáculo.

Además, el mismo lugar será utilizado para los Juegos Sudamericanos Escolares durante el mes de diciembre. Pero no solo eso, ya que la gran oferta de espectáculos musicales que se realizarán en esas fechas, como el Festival Fauna Primavera, The Cure y Roger Waters, también complicarían la llegada del británico al país.

Y a pesar de que, según las informaciones del mencionado medio nacional, hubo negociaciones con una productora local, finalmente no se habría llegado a un acuerdo para traer a Paul McCartney a Chile.