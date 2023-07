Tony Bennett: La historia de la leyenda musical estadounidense que falleció a los 96 años

A lo largo de su carrera, Bennett ganó más de 20 premios y colaboró con artistas como Red Hot Chilli Peppers, Lady Gaga y Amy Winehouse.

Durante la mañana de este 21 de julio, se informó de la muerte del legendario cantante estadounidense Tony Bennett. El intérprete falleció en su casa en Nueva York a los 96 años de edad, sin embargo se desconocen las causas. Con más de 80 años en el mundo de la música, y con más de 70 de carrera profesional, Bennett es considerado uno de los crooner más grandes en la música angloparlante debido a su forma de cantar.

Pero para llegar hasta el punto máximo de su carrera, hay que conocer sus inicios. Anthony Benedetto, más conocido como Tonny Bennett, nació el 3 de agosto de 1926 en Nueva York. Inició en el mundo de la música a temprana edad cuando fue descubierto por el artista Bob Hope, pero debido a que tuvo que combatir en la Segunda Guerra Mundial se vio obligado a poner en pausa su carrera.

Volvió a cantar luego de este conflicto, y comenzó a hacerse conocido por su clásico estilo ligado al jazz, a las baladas y al pop. En la década de los años 50 vivió su época dorada como intérprete, y en contraparte, entre los años 1970 y 1980 vivió años oscuros debido a que se negó a modificar su estilo en una industria musical cambiante.

Como consecuencia, Tonny comenzó a perder contactos con discográficas y a tener problemas personales, como separaciones de pareja, sobredosis con drogas e incertidumbres económicas. Pero con el paso de los años, y ya llegando a los años 90, el cantante recuperó el esplendor de su carrera.

Desde ese momento el artista fue en ascenso, y comenzó a hacerse más conocido gracias a las participaciones en diversos programas de televisión como Los Simpsons. Así, gracias a su dedicación y singular trabajo, Tony Bennett se consolidó como una de las leyendas más importantes de la música en Estados Unidos, calificado incluso como uno de los mejores cantantes por Frank Sinatra.

Durante toda su carrera lanzó 82 sencillos, grabó 61 discos de estudio, rompió records y fue nominado a múltiples premios. Entre estos destacan las dos de las cinco nominaciones que ganó en los Premios Primetime Emmy y la nominación a 40 premios Grammy, de los cuales ganó 19. Entre estos últimos premios, ganó en algunas categorías como mejor interpretación vocal solista masculina por “I Left My Heart in San Francisco” y a mejor álbum vocal pop tradicional por “The Art of Romance”.

Bennett también es recordado por los duetos que realizó con diversos artistas, entre los que se pueden nombrar Elton John, Barbra Streisand, Stevie Wonder, los Red Hot Chilli Peppers, Amy Winehouse, Judy Garland, Chayanne y Celine Dion.

En los últimos años también fue noticia por dos cosas: en 2016 fue diagnosticado con alzheimer y en 2021 realizó su último concierto antes de dar fin a su carrera como cantante junto a Lady Gaga. Finalmente, durante esta mañana se informó sobre su lamentable fallecimiento, el cual fue comunicado por la publicista de , Sylvia Weiner.