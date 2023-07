Presidente Boric criticó a Cuba, Nicaragua y Venezuela en cumbre de la UE-CELAC

Fue ahí cuando el presidente Gabriel Boric expresó que “las sanciones que se imponen de manera unilateral no están aportando a la solución. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema. Las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba. Menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta”.

Guerra Rusia-Ucrania

El presidente Boric se refirió a la importante guerra que se vive entre Rusia y Ucrania, que ha puesto al mundo en jaque. El mandatario deslizó que “es importante que desde América Latina lo digamos con claridad: Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania”.

Ahí, el presidente Boric expresó que: “Estimados colegas, hoy es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”, sentenció. “En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder, da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país, lo importante es el respeto al derecho internacional y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora que es Rusia”, indicó.