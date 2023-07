Fran Drescher: El apasionado discurso de la protagonista de ‘The Nanny’ para dar inicio a la huelga de actores de Hollywood

La actriz Fran Drescher finalizó su declaración con un potente “no pueden existir sin nosotros”, dirigido a la gran industria cinematográfica de Hollywood.

Durante la jornada del 13 julio se confirmó en Hollywood la huelga del Sindicato de Actores, Artistas Radiales y Televisivos (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés). Este sindicato, compuesto por más de 160 mil artistas, paralizará sus actividades por un tiempo indefinido hasta que se logre un nuevo contrato colectivo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Dentro de esta, se encuentran los grandes estudios y productores de la industria cinematográfica, como Disney, Warner, Netflix, Amazon, entre otros. Es en este contexto es donde Fran Drescher se hizo viral.

El inicio de esta huelga estuvo marcado por el apasionado discurso de Fran Drescher, una actriz, productora y activista estadounidense que es recordada principalmente por su papel protagónico en la serie “The Nanny” de los años 90. La artista actualmente es la presidenta del gremio SAG-AFTRA, por lo cual estuvo a cargo de transmitir el potente mensaje.

“Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa”, aseguró la intérprete en los comienzos de la conferencia de prensa en la que se informó sobre el inicio de la huelga.

“Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos estaremos en problemas”: estas son las palabras de Fran Drescher al defender los derechos de miles de trabajadores del cine. pic.twitter.com/THh8ewIZUY — AJ+Español (@ajplusespanol) July 14, 2023

En ese sentido, Fran Drescher hizo referencia a las situaciones que no se han adaptado a las condiciones actuales de la industria y que preocupan a los actores. Entre estas se encuentran el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, con la cual temen ser reemplazados, además del nuevo modelo de negocios que se instauró con el streaming. Debido a este nuevo modelo, los actores no estarían recibiendo las regalías justas por las reproducciones de sus películas y series.

“No se puede cambiar este modelo de negocio tanto como ha cambiado, y no esperar que los contratos cambien también. No vamos a seguir haciendo cambios incrementales en un contrato que no honra lo que está sucediendo ahora con este modelo de negocio que se nos impuso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Mover muebles en el Titanic?”, añadió la presidenta.

La recordada actriz de la sitcom de los 90, además aseguró que no pueden creer lo lejos que están de varios acuerdos, y del pésimo trato que la industria les ha dado. “Estoy impactada por la forma en que las personas con las que hemos estado en este negocio nos están tratando (…) Cómo alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestra y siniestra, mientras le dan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos”.

“Así que se acabó AMPTP, nos mantenemos de pie (…) Somos la mano de obra y nos mantenemos erguidos. Y exigimos respeto, y ser honrados por nuestra contribución. Comparte la riqueza porque no puedes existir sin nosotros”, concluyó “The Nanny” en su potente discurso.

Hay que recordar que esta huelga, sumada a la de guionistas que está en pie desde el 2 de mayo, amenaza con paralizar e incluso cancelar miles de series y películas, además de festivales de cine y ceremonias de premiación como los Emmy.