¿Qué significa que el Sindicato de Actores de Hollywood se vaya a huelga?

En resumen: la serie o película que estabas esperando podría demorarse bastante en llegar.

Desde este 13 de julio, el Sindicato de Actores, Artistas Radiales y Televisivos (SAG-AFTRA por su sigla en inglés) de Hollywood entró en huelga. Esto significa que sus 160 mil miembros paralizarán sus actividades por un tiempo indefinido, hasta que se logre un nuevo contrato colectivo. ¿Con quién? Con los grandes estudios y productoras de la industria: desde Disney, Warner, Sony y Paramount hasta Netflix, Apple, Amazon y demases.

Es la primera huelga de los actores trabajadores de Hollywood en más de 40 años y la primera vez que se produce una huelga simultánea de actores y guionistas desde 1960. Y es que hay que recordar que los guionistas de la industria se mantienen en huelga desde el 2 de mayo, hace más de 70 días.

La diferencia es que el sindicato de guionistas tiene 11.500 miembros, mientras que el SAG tiene más de diez veces esa cantidad, lo que le entrega menos margen a los estudios y servicios de streaming para aguantar la paralización. Y menos tiempo a la industria antes de colapsar.

¿Qué piden los actores?

Algo bastante similar a los guionistas: aumento del sueldo mínimo y un sistema de regalías que considere bonificaciones económicas para los actores cuyo trabajo sea parte de un servicio de streaming (similar a los bonos por repetición del pasado, cuando la televisión no era online).

Otro punto similar al petitorio de los guionistas, y central en la huelga, es la exigencia de mayores protecciones ante la arremetida de la Inteligencia Artificial. Es decir, condiciones que impidan que actores puedan ser reemplazados en un futuro no tan lejano por una máquina, así como si es que una IA utiliza su trabajo o su imagen de alguna forma, esto sea debidamente recompensado.

¿Qué dicen los estudios?

Lo mismo que dijeron para la huelga de guionistas: no es el momento. Tras años de golpes económicos por la pandemia y los cambios en los hábitos en los consumidores, los (multimillonarios) líderes de Hollywood aseguran que no se puede ofrecer mucho más y de manera simultánea cuando aún no se recuperan ellos de la crisis de los últimos años.

El tema es que la forma en que han comunicado su posición a los actores ha sido como echar bencina al fuego. Por ejemplo, el CEO de Disney, Bob Iger, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo del entretenimiento, calificó el petitorio del sindicato como “poco realista” y hasta “perturbador”. Declaraciones que dio cuando se daban las últimas horas de negociaciones.

Mientras, el medio Deadline reportó poco antes de la huelga que los estudios habían adoptado de parar las negociaciones con los guionistas y que, en la interna, los ejecutivos hablaban de simplemente dejar que la movilización se desgastara por sí sola y “que los libretistas cayeran en la bancarrota”. Eso sólo terminó por empujar a los actores a sumarse a la paralización.

¿Está mi actor o actriz favorita en huelga en este momento?

Sí. La gran mayoría de los actores de Hollywood está sindicalizado ya que está MUY mal visto no ser parte del gremio.

¿Qué no pueden hacer los actores en huelga?

Partamos por lo obvio: filmar. Series de televisión y películas que estaban en producción ya no contarán con sus actores. Se puede trabajar con todo lo que no involucre intérpretes (suerte con eso) como tomas de paisajes o escenas animadas… mientras los personajes no hablen.

Pero eso es el desde. Los actores en huelga tampoco pueden: hacer promoción a sus series/películas de ningún modo (incluye dar entrevistas, participar de paneles, convenciones, etc). Tampoco de su propio trabajo, como hacer campaña para ser considerados o receptores de un premio, o incluso asistir a una premiación, lo que, desde ya, pone en peligro la realización de los Emmys en septiembre. Los festivales de cine también están entre los eventos a los que los actores no podrán asistir. Y sin actores, no hay festivales.

Por último, no pueden participar de premieres y alfombras rojas, lo que fue el primer efecto visible de la paralización: en Londres se estaba realizando la alfombra roja de estreno de la película Oppenheimer, de Christopher Nolan, cuando el elenco presente, entre ellos Emily Blunt, Cillian Murphy, Florence Pugh, Matt Damon y Robert Downey Jr., abandonó el evento cuando llegó el anuncio del inicio de la protesta.

¿Cómo me afecta esto a mí?

Si la huelga de guionistas ya era un hecho que, mientras más se extendiera, más iba a afectar a la realización de series y películas, la suma de los actores a la ecuación deja a Hollywood en una situación de parálisis casi total. Claro, las películas y series ya programadas para este año probablemente ya están todas completas en materia de guión y filmación, pero a partir de 2024, prepárense para una avalancha de postergaciones.

Un ejemplo simple: esta semana se viralizaron las primeras imágenes de la filmación de Deadpool 3. La película tiene como fecha de estreno para mayo del próximo año. Fecha que difícilmente se pueda cumplir si esto se extiende.

Y olvídense de que el elenco de Euphoria siga pareciendo adolescentes para cuando, y si es que, se estrena una tercera temporada. Ya van a tener tres hijos y una hipoteca.

Tampoco habrán premiaciones, festivales ni, en general, nada de glamour hollywoodense mientras la paralización continúe. Si los guionistas no habían logrado ejercer suficiente presión, ahora los actores parecieran ser la gota que rebalsó el vaso para los grandes estudios. Alguna respuesta tendrá que existir si no pretenden quedarse rápidamente sin nada que ofrecer al público.