Jonah Hill: Las funas que tienen en entredicho al querido actor de ‘Superbad’

La surfista profesional Sarah Brady acusó al actor Jonah Hill, su expareja, de trato “emocionalmente abusivo” a través de una saga de publicaciones en su cuenta en Instagram, donde lo calificó de “narcisista misógino”.

La relación entre ambos comenzó en 2021, donde Hill le habría advertido a Brady que de mantener su vínculo, él no le permitiría a la deportista “surfear con hombres”, ni tampoco “publicar fotos de sí misma en traje de baño”, “publicar fotos sexuales” ni tampoco mantener amistades “con mujeres que estén en momentos inestables”.

Esto lo compartió Brady en sus historias de Instagram, donde se ven mensajes enviados por el actor, donde se ve que el le pide que elimine fotos que había subido a su cuenta de Instagram. Fue ahí donde Brady denunció: “Si tu pareja te habla así, haz un plan de salida. Yo también lucho por la salud mental, pero no la uso para controlar (a las personas) como él lo hizo conmigo”, añadió.

“Ha sido un año de curación y crecimiento con la ayuda de seres queridos y médicos para que volviera a vivir mi vida sin culpa, vergüenza ni autocrítica por cosas tan pequeñas como surfear en traje de baño en lugar de con un traje de neopreno más conservador. Y estoy segura de que aún me queda mucho más por sanar de este abuso”, contó.

Sobre el embarazo de la nueva pareja de Hill, Brady afirmó que: “Espero que mi ex tenga una hija. Tal vez ella lo convierta en un verdadero feminista, porque el hecho de que él se llame a sí mismo feminista ahora es ridículo”.

En febrero de 2022, Jonah Hill había negado todas las acusaciones que había realizado Sarah Brady. “Los rumores no son ciertos. Estoy comprometido. Pero no a mi novia. Estoy comprometido con su mamá”, dijo bromenado.

Las otras acusaciones

Debido a las acusaciones de Brady, otra mujer quiso compartir también la experiencia traumática que vivió con Jonah Hill. Se trata de la actriz Alexa Nikolas, quien participó en la famosa serie Zoey 101.

Nikolas, por medio de su cuenta de Twitter, compartió un hilo donde pudo desahogarse y contar una experiencia traumática que vivió con Hill. Esto ocurrió en el año 2008 cuando Alexa fue invitada a una fiesta en la casa del actor Justin Long, quien vivía con Jonathan Togo, alguien que fue catalogado por Nikolas como un “patético depredador”.

Nikolas contó que luego de un rato en la fiesta, donde ella tenía tan solo 16 años, todos estaban muy borrachos debido a que en sus palabras “los depredadores nos estaban alimentando a los menores con un montón de alcohol”. Nikolas buscaba un cigarro, y de manera muy conveniente Jonah Hill apareció de la nada y le dijo que podía darle uno, pero que tenían que ir a su auto por él.

“Jonah Hill parecía tener los ojos puestos en mí porque en un momento dado quise un cigarro y me dijo que tenía uno en su coche ‘justo afuera’. No me pareció un gran esfuerzo, así que confié en él. Salí y tomó los cigarros de su asiento delantero”, dijo Nikolas en su Twitter.

Fue cuando iban de regreso a la casa de la fiesta cuando Alexa comenzó a sospechar, ya que Hill nunca le dio el cigarro. Posteriormente Jonah Hill la atacó. “Jonah Hill no me dio el cigarro lo cual me pareció raro y luego mientras caminábamos de regreso a la puerta se lo pedí y no dijo nada, pero me azotó contra la puerta y me metió la lengua hasta la garganta. Estaba tan horrorizada que lo empujé y corrí dentro”.