Premios Emmy 2023: La lista completa de nominados y nominadas

Este miércoles se conoció la lista completa de los nominados y nominadas a los Premios Emmy 2023, donde destaca la triple nominación de Pedro Pascal.

Los premios Emmy, entregados por al Academia de la Televisión, son los más importantes dentro de la pantalla chica, y premia a series y shows televisivos.

Los nominados:

Mejor serie de drama

“Andor”

“Better Call Saul”

“The Crown”

“House of the Dragon”

“The Last of Us”

“Succession”

“The White Lotus”

“Yellowjackets”

Mejor actor en una serie de drama:

Jeff Bridges, “The Old Man”

Brian Cox, “Succession”

Kieran Culkin, “Succession”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Pedro Pascal, “The Last of Us”

Jeremy Strong, “Succession”

Mejor actriz en una serie de drama:

Sharon Horgan, “Bad Sisters”

Melanie Lynskey, “Yellowjackets”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Bella Ramsey, “The Last of Us”

Keri Russell, “The Diplomat”

Sarah Snook, “Succession”

Mejor serie de comedia

“Abbott Elementary”

“Barry”

“The Bear”

“Jury Duty”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

“Wednesday”

Mejor actor en una serie de comedia:

Outstanding lead actor in a comedy series

Bill Hader, “Barry”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Segel, “Shrinking”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor actriz en una serie de comedia:

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson, “Abbott Elementary”

Natasha Lyonne, “Poker Face”

Jenna Ortega, “Wednesday”

Mejor miniserie o película para TV:

“Beef”

“Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

“Daisy Jones & the Six”

“Fleishman Is in Trouble”

“Obi-Wan Kenobi”

Mejor actriz en una serie, miniserie o película para TV:

Lizzy Kaplan

Jessica Chastain

Dominique Fishback

Kathryn Hahn

Riley Keough

Ali Wong

Mejor actor en una miniserie o película para TV:

Taron Edgerton

Kumail Nanjiani

Evan Peters

Daniel Radcliffe

Michael Shannon

Steven Yeun

Mejor Talk Show:

The Daily Show With Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

The Problem With Jon Stewart

Mejor Programa de competencia:

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Mejor actor invitado a un show de comedia

Jon Bernthal

Luke Kirby

NathanLane

Oliver Platt

Pedro Pascal

Sam Richardson