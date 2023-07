¿Quién es Cristóbal Tapia de Veer? La historia del otro chileno nominado a los Emmy

Este miércoles se conocieron los nominados a los premios Emmy 2023, y en la lista aparecen dos chilenos nominados: Pedro Pascal y Cristóbal Tapia.

Los premios Emmy entregan los galardones para las mejores series y shows de televisión año a año y para este 2023 habrá dos chilenos en competencia para quedarse con alguna de las categorías.

Se trata del actor mundialmente conocido, Pedro Pascal, quien gracias a The Last Of Us está nominado en las categoría “mejor actor protagonista en una serie dramática”, por su naracción en Patagonia: Life on the Edge of the World y por su aparición en Saturday Night Live como host.

Pero, otro chileno está nominado también a los Emmy, se trata de Juan Cristóbal Tapia de Veer, compositor, arregilsta, productor e instrumentalista chileno-canadiense. Debido a su trabajo en The White Lotus, serie de HBO Max, está nominado a la categoría “Mejor composición de música para series”.

La historia y trayectoria de Tapia de Veer

Cristóbal Tapia de Veer nació poco más de un mes que ocurriera el golpe de Estado en Chile, donde sus padres debieron huir del país para poder radicarse en París, Francia por algún tiempo, debido a la situación que se vivía en el país. Luego del golpe, y transcurridos algunos meses, su familia decidió exiliarse en Québec, Canadá, como refugiados políticos, ya que la vida bajo la dictadura de la Augusto Pinochet, les era imposible.

Tapia estudió música y obtuvo una maestría en música clásica, con una especialidad en percusión en el Conservatorio Musical de Québec. En 2001 firmó con Warner Music con su banda de pop “One Ton”. De hecho, ganó el Canadian Dance Music Award (SOCAN) en 2003 con el sencillo electro-dance “Supersex World”. Tapia de Veer produjo el disco.

Algunos años después, comenzó a dedicarse a la composición musical tanto para obras como también para piezas audiovisuales. No fue hasta 2021, cuando compuso la música de la serie de HBO, The White Lotus, por la que se llenó de premios. Ganó el premio de la Sociedad de Compositores y Letristas, además de dos premios Emmy en 2022, en las categorías Mejor Música de Títulos Principales y Mejor Música Original para una Serie Limitada, Película o Especial, misma categoría en la que está nominado hoy. ​