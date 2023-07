Tirarle objetos en la cara: La peligrosa moda que amenaza a tus artistas favoritos, desde Harry Styles a Adele

Una extraña y peligrosa tendencia se ha hecho cada vez más común en los conciertos de diferentes artistas, donde algunos incluso salieron un poco heridos.

“Los desafió a que me arrojen algo y los mataré”, dijo la cantante Adele en uno de sus conciertos, ante la tendencia que ha ido creciendo en el último tiempo, y que consiste nada más ni nada menos que lanzarle objetos en la cara a los artistas.

Cantantes como Pink, Bebe Rexha y la misma Adele han sufrido las consecuencias de esta tendencia, que se sospecha es organizada por medio de las redes sociales. El caso de Adele es uno de los emblemáticos, ya que confrontó al público en un concierto, con un aparato que lanza camisetas al publico. “¿Han notado cómo la gente se olvida de cómo comportarse en un show últimamente, tirando mierda en el escenario? ¿Has visto eso?” , preguntó la cantante. “¡Dejen de tirarle cosas a los artistas!“, dijo Adele, procediendo a disparar poleras al público mientras se reía.

Otro de los artistas que sufrió con esta tendencia, fue el británico Harry Styles. En un concierto que se realizó en Viena, Austria, el ex One Direction, se encontraba en el escenario por su gira “Love on Tour” cuando el intérprete de ‘Sign of the time’ y ‘As it was’ recibió un impacto en su cara con un objeto. Se trataba de un dulce, que dejó a Styles preocupado y también molesto.

Harry Styles got hit in the eye by an object thrown on stage in Vienna. pic.twitter.com/yf02LzhxK5 — Pop Base (@PopBase) July 9, 2023

Otro de los que sufrieron por esta “moda”, fue el rapero Lil Nas X, que en un concierto en Suecia recibió un juguete sexual en pleno show. El rapero decidió detener el concierto, observar con atención lo que había sucedido y luego preguntarle al público la razón por la cual alguien hizo eso.

Una moda que lamentablemente está lejos de terminar y que podría llegar a dañar a algún artista.