“Glory of the Source”: La verdad sobre la supuesta traducción viral al nombre de la subsecretaria Gloria De La Fuente

La última jornada una curiosa situación se vio en redes sociales, donde una traducción literal con el nombre “Glory of the Source” fue furor en redes.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se volvió viral en redes sociales durante este jueves y hasta hoy viernes. Todo comenzó cuando se viralizó una imagen que traducía el nombre y cargo de la subsecretaria de manera literal. Esta traducción era: “undersecretary Glory of the Source“.

Esta traducción sacó carcajadas en redes sociales, e incluso, una reacción por parte de la autoridad aludida, quien al parecer se tomó la situación con humor, Esto ya que respondió al comentario del profesor Roberto Méndez, quien le envió “saludos a la subsecretaria ‘of the source’“. “Thank you Mr. Mendez”, respondió De la Fuente junto a un emoji sonriente.

Cancillería negó la veracidad del documento

Luego de las risas que causó este supuesto documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde Cancillería negaron que se tratara de un documento oficial, afirmando que desconocían el origen.