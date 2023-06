Infinita te explica: ¿Qué pasó con Nancy Márquez? la constituyente que fue reportada como desaparecida

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este martes 13 de junio, la consejera constitucional Nancy Márquez fue reportada como desaparecida tras una denuncia por presunta desgracia que hizo su asesor ante la 21ª Comisaría de Estación Central.

El asesor la había visto por última vez cerca de las 19:30 horas del lunes 12 de junio en la estación del Metro Universidad de Santiago. Según su relato, Márquez iba a buscar su equipaje al Terminal Sur, el que se encontraba bajo custodia mientras asistía a la primera sesión del Consejo Constitucional.

La presunta desaparición causó la preocupación de todos sus pares, por lo que comenzó una intensa búsqueda a cargo de la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes informaron durante esta mañana que Márquez fue encontrada, preliminarmente, en buen estado de salud.

¿Dónde estaba?

Según informaron oficiales de la PDI, la consejera fue encontrada en un apart hotel luego de perder su teléfono celular producto de un robo. En entrevista con Radio Bio-Bio, la consejera representante de Los Lagos, explicó que “la única salida que tuve fue buscar un hotel para quedarme en la noche y no tuve comunicación con nadie hasta hoy en la mañana, que me pude comunicar con mi equipo y con mi familia”.

De esa forma, agradeció la preocupación e informó que se dio cuenta de todo cuando se despertó y vio las noticias de que estaba desaparecida. “Me desperté y vi por televisión el revuelo que había. Me comuniqué con mi familia en Ancud, primero que todo, con mi mamá, que es el teléfono que me sé de memoria, pero solo eso, no hay nada más que explicar”.

¿Quién es Nancy Márquez?

Nancy Márquez nació en el año 1980 en la ciudad de Ancud, es titulada de antropología sociocultural por la Universidad Católica de Temuco, además de ser militante de la bancada de Convergencia Social (CS).

En la actualidad, se encuentra estudiando el cuarto semestre de magíster en gobierno, políticas públicas y territorio en la Universidad Alberto Hurtado (UAH).

En el año 2021 fue candidata al Consejo Regional de Los Lagos, por la Provincia de Chiloé, donde obtuvo el 3,42% de los sufragios con un total de 1.831 votos, siendo la primera mayoría de su lista, pero no logró ser electa.

Sin embargo, no se quedó con eso y con aspiraciones se presentó como candidata para integrar el Consejo Constitucional, resultando electa con 36.127 votos. En el órgano redactor es integrante de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.