Infinita te explica: ¿Quién es Beatriz Hevia?

Durante la jornada de ayer se celebró la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional, a dicha instancia concurrió el presidente de la República, donde el órgano tuvo que instaurar oficialmente a los consejeros y elegir una mesa directiva, saliendo escogida como presidenta del organismo, Beatriz Hevia del Partido Republicano, teniendo la labor de poner en tabla los contenidos que se discutirán durante las sesiones.

Al sumir el cargo, la carta fuerte del Partido Republicano, dio un mensaje de esperanza sobre el proceso: “Estoy convencida, que más allá de nuestras diferencias, si ponemos a las personas y Chile por delante, y actuamos con seriedad, este proceso puede ser exitoso, y contribuir a terminar con la incertidumbre e inestabilidad que ha marcado el devenir durante los últimos años”

Además realizó un llamado a que los chilenos “tengan esperanza de que este proceso pueda ser un punto de encuentro para construir en conjunto el futuro de nuestro país”.

Sin embargo, planteó que nuestro país atraviesa una difícil situación política: “Chile vive una profunda crisis moral”, en el que se “justifica” y “promociona” la violencia como “método de acción política”.

Hevia, fue muy crítica con el proceso anterior y así lo hizo ver en declaraciones a Radio Cooperativa: “Tal como en la moraleja del sapo en el agua hirviendo, la izquierda ideológica venía realizando un trabajo de relojería avanzando en la implantación de sus ideas en nuestra sociedad, y creyeron que luego del estallido de 2019 y el 80% de la opción Apruebo en el plebiscito de entrada, estaba todo listo y podrían subir la temperatura bruscamente y acelerar el trabajo (…) Pero no contaban con que frente a esto la ciudadanía reaccionó, porque no queremos morir como el sapo en el agua hirviendo, o en este caso, ver instaurada la ideología marxista en el país”.

¿Quién es Beatriz Hevia?

Beatriz Hevia nació en la ciudad de Osorno en el año 1992. Es hija de Loreto Willer y Gerardo Hevia, quien es ex director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno.

La actual timonel del consejo es titulada de derecho en la Universidad de Los Andes, donde ocupó el cargo de jefa de la comisión de estatutos de la federación de estudiantes. Además es diplomada en libre competencia de la Universidad Católica.

Su incursión en el mundo político es emergente, puesto que comenzó en el año 2017, cuando asumió como coordinadora de jóvenes en la campaña presidencial de José Antonio Kast y pese a los resultados obtenidos en los sufragios, continuó colaborando con Kast en la formación de Acción Republicana, como coordinadora visitas del exparlamentario a diversas universidades del país.

Además, durante ese tiempo fue asesora legislativa del diputado Harry Jürguensen. Posteriormente tuvo un año como asesora en el Ministerio de Economía, en el final del Gobierno de Sebastián Piñera, retirándose de sus funciones cuando se instaló el actual presidente Gabriel Boric, y volvió al Congreso, hasta que decidió postularse para consejera.

En la pasada elección, Hevia representó a la región de Los Lagos y obtuvo 103 mil votos, equivalente al 23.3% de las preferencias, lo que la convirtió en la consejera con el mayor porcentaje de votos por circunscripción en el país.

Si bien, desde Republicanos esperaba darle un rol de articulación de la bancada, se optó por proponerla para la presidencia del Consejo, luego de que la consejera Ninoska Payauna bajara su candidatura tras conocerse que tenía antecedentes policiales por un hurto a los 18 años.

El sueño de una nueva Constitución

La consejera tiene una visión muy particular sobre cómo debiese ser la constitución del país, enfatizando que debe poner su prioridad en el desarrollo de las personas por sobre el Estado: “Los republicanos somos fieles defensores de la persona humana, y por tanto creemos que el rol principal recae sobre las persona, y el Estado tiene un deber de venir a colaborar, ayudar, apoyar. Sin embargo, no puede recaer sobre él el rol principal. Para mí, el primer artículo de la Constitución tiene que partir con la persona, y no con el Estado, entonces hay que ir viendo cómo evoluciona esa discusión”.