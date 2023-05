¿Quién fue Chas Newby?: El Beatle más olvidado que falleció a los 81 años

A lo largo de los años, las historias y mitos que rodean a The Beatles se han ido multiplicando, con personajes más que interesantes que se ligan a la banda inglesa.

Grandes personajes han acompañado la historia de la banda que quizás es la más importante de la historia: The Beatles. En ese contexto, destacan algunos que fueron parte del conjunto de Liverpool en algún momento de su historia. Músicos como Billy Preston o Nicky Hopkins, y otros integrantes olvidados como Pete Best y Stuart Stucliffe. Sin duda, el más olvidado de todos los personajes que rodean al mundo Beatle es sin duda Chas Newby.

Newby falleció recientemente a los 81 años y tuvo un fugaz paso por la banda británica. ¿Cómo ocurrió esto? ¿En qué momento fue?.

La historia de Newby con The Beatles

Fue a finales del año 1960, cuando la banda se encontraba en una temporada de shows en Hamburgo, Alemania. Fueron tiempos importantes para estos jovenes músicos, que pulían cada detalle en sus instrumentos. Lamentablemente, en esa gira tuvieron una inesperada baja: Stuart Stucliffe, que debió dejar la banda para concentrarse en su pasión: la pintura.

Stucliffe entonces dejaba la banda en un momento complicado para John, Paul y George: habían sido denunciados por el dueño de un bar, ya que Harrison era menor de edad. Paul McCartney y el entonces baterista Pete Best habían sido deportados, ya que causaron un incendio accidental al quemar un condón en la pared de un club. Lennon regresó solo a Reino Unido.

¿Qué pasó ahí? Tuvieron que buscar un nuevo bajista tras la renuncia de Stucliffe, ya que ninguno de ellos quería asumir ese rol en la banda. Pete Best, el bajista de ese entonces, quien más tarde fue reemplazado por Ringo Starr, dijo que Charles “Chas” Newby, debía ser el bajista. Best lo conocía de la universidad, en un grupo al que ambos pertenecieron.

Newby, que había tocado en The Black Jacks con Best estaba en vacaciones de la universidad, por lo que accedió a tocar para The Beatles.

Fue en diciembre de 1960 cuando asumió su rol en la banda, tocando en el Casbah Club en Liverpool, en Grosvenor Ballroom en Liscad, en el ayuntamiento de Litherland y en Casbah Club.

The Beatles, luego de esas presentaciones querían volver a Alemania Oriental para una segunda gira. Lamentablente, Newby debía volver a la universidad, dejando nuevamente a la banda sin bajista. Lennon y Harrison le dijeron no a ese rol, por lo que Paul McCartney, se convirtió en el bajista de la banda.