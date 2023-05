¿Quién fue Erick Pohlhammer?: El poeta chileno que falleció a los 68 años

Durante la jornada de este lunes, se confirmó el deceso del aclamado poeta chileno Erick Pohlhammer a los 68 años de edad.

La familia del poeta dio a conocer la noticia del fallecimiento de Pohlhammer, lo que inmediatamente generó la tristeza entre los seguidores del poeta por medio de redes sociales. El lírico atravesaba por un delicado estado de salud hace varios años. En mayo de 2022, hace exactamente un año, sufrió de una parálisis del lado derecho de su cara y brazo, además de sufrir un accidente cerebrovascular.

“Me da un poquito de pena verlo así. Se le hace difícil hablar, pero está consciente, me reconoce. En la ambulancia me decía: ‘Tranquila, si me voy a mejorar’”, dijo su esposa en una entrevista de 2022.

¿Quién fue Erick Pohlhammer?

Fue uno de los exponentes de la generación de poeta de los años 80, contemporáneo a grandes artistas como Mauricio Redolés, Rodrigo Lira, Jorge Montealegre, Paulo de Jolly, Diego Maquieira y otros más.

Su debut literario lo hizo en 1979, y se tituló Epístolas iluminadas entre parejas disueltas, al que le siguió “Tiempos difíciles” donde intentó plasmar su estilo irreverente, sarcástico, crítico y limitado a veces al absurdo.

A estos trabajos le siguieron Es mi segundo set de poemas (1985) y Gracias por la atención dispensada (1986). En 1993 fue galardonado con el Premio Pablo Neruda.

Además de la escritura de libros sobre poesía, Erick Pohlhammer estuvo ligado durante los años 90 a la televisión. Fue jurado del programa “¿Cuánto vale el show?”. En ese espacio se hizo conocido por particular estilo, compartiendo espacio con Enrique Lafourcade, el crítico Ítalo Passalacqua y la actriz Marcela Osorio. Fue un momento que cambió la carrera de Pohlhammer, ya que se perfiló como un personaje altamente mediático.