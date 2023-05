Star Wars: La verdad detrás del Stormtrooper que se golpea la cabeza en la primera película de la saga

En el Día Mundial de Star Wars, despejamos una de las dudas más icónicas que ha surgido desde la fanaticada de la franquicia. En la primera película de la saga, “Star Wars: Una nueva esperanza”, específicamente en la escena en que Han Solo, Leia, Luke y Chewbacca intentan escapar de un calabozo de la estrella de la muerte, uno de los Stormtroopers que entraban en la escena se golpeó con la compuerta en la cabeza. Esto -que inicialmente fue un error en el rodaje- igualmente se mantuvo en el filme original.

Los editores y productores -que declararon percatarse del golpe del soldado con la compuerta- decidieron incluir la escena con ese error en la galardoneada cinta.

La razón de incluir este traspié se explica por el momento en que fue filmada la película, sumado a lo difícil que era para los actores ver con los cascos de utilería y también, un día de malestares del actor que encarnó al soldado imperial. En ese instante, los productores no dimensionaban lo icónica que sería la película y la saga en general, por lo que dejar un error así en el rodaje (en una escena que presumiblemente para los actores tendría un plano más general), no sería gran cosa.

Resulta que no. La escena es una de las más icónicas de la franquicia, y así lo explicó el actor que encarnó a ese soldado imperial:

“El segundo día de rodaje me puse malo del estómago. Para media mañana ya había visitado el baño tres o cuatro veces. Poco después de vestirme de nuevo para rodar tuve ganas de ir otra vez, pero ya estaba en mitad de la escena. Cuando me puse a trotar, me dió un calambre en el estómago, me distraje y me di con la puerta. No iba muy rápido y llevaba el casco de atrezzo así que fue un tropezón sin importancia. Como nadie gritó ¡Corten! supuse la toma no era lo bastante general como para haber salido dentro de plano. Pensé que la escena nunca pasaría de la mesa de edición, pero cuando fui al cine pensé: ¡Ay Dios! Ese soy yo.”, comentó