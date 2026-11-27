Los avances en pagos sin contacto, biometría y nuevas herramientas de inteligencia artificial abren paso a una nueva etapa en las transacciones digitales. En Mundo Infinito, Daniel Silva conversó con Thiago Díaz, Country Manager de Mastercard Chile, sobre los desafíos y oportunidades de esta transformación.

La tecnología continúa cambiando la forma en que las personas compran, pagan y se relacionan con el comercio. En Chile, los pagos digitales se han consolidado como parte de la vida cotidiana, pero la industria ya está avanzando hacia nuevas soluciones que buscan hacer las transacciones más rápidas, simples y seguras.

En una nueva edición de Mundo Infinito, Daniel Silva conversó con Thiago Díaz, Country Manager de Mastercard Chile, sobre las tendencias que están marcando el futuro de los pagos, desde la evolución de las tecnologías sin contacto hasta la llegada de la inteligencia artificial agéntica.

Durante la conversación, Díaz destacó la rápida adopción de los pagos contactless en Chile, que actualmente representan el 98% de las transacciones presenciales, y explicó cómo nuevas herramientas buscan seguir simplificando la experiencia de compra.

Entre ellas se encuentra Click to Pay, una tecnología que permite realizar compras online con un solo clic, y Tap on Phone, que transforma dispositivos móviles en terminales de cobro, facilitando el acceso a herramientas de pago digital para pequeños comercios y emprendedores.

Inteligencia artificial y el futuro de las transacciones

Uno de los principales temas de la entrevista fue el desarrollo de los pagos agénticos, una tecnología que permitirá a agentes de inteligencia artificial ejecutar tareas y realizar compras siguiendo las instrucciones y autorizaciones de los usuarios.

Esta evolución abre nuevas posibilidades para automatizar procesos cotidianos, pero también plantea desafíos relacionados con la seguridad, el control de las transacciones y la confianza de las personas.

Díaz explicó que uno de los focos de Mastercard está en desarrollar mecanismos que permitan identificar a los agentes, proteger la información de los usuarios mediante tokenización y verificar que las compras se realicen respetando las condiciones establecidas por cada persona.

Seguridad, biometría y confianza

La conversación también abordó el avance de las tecnologías de autenticación biométrica, como el reconocimiento facial y la huella digital, herramientas que buscan reforzar la seguridad sin dificultar la experiencia de pago.

Además, el ejecutivo se refirió a la importancia de la digitalización para las pequeñas y medianas empresas, destacando el potencial de estas herramientas para facilitar sus operaciones, mejorar la trazabilidad de sus movimientos y ampliar sus oportunidades de acceso al financiamiento.

¿Cuáles serán las próximas tecnologías que cambiarán nuestra manera de pagar? ¿Qué rol tendrá la inteligencia artificial en las compras del futuro y cómo se construye la confianza en estos nuevos sistemas?

Te invitamos a escuchar la conversación completa de Daniel Silva con Thiago Díaz, Country Manager de Mastercard Chile, en Mundo Infinito, de Radio Infinita.