En la sección “Trepa por Chile” de Qué Hay de Nuevo conversamos con María Jesús Achondo y Cristián Marín, viajeros chilenos (@nosarrancamosunrato), quienes nos invitaron a conocer el Valle del Elqui, ubicado en la región de Coquimbo.

Su imperdible es pasar la tarde en Río Mágico, a orillas del río Cochiguaz; su consejo es hacer de día los tramos con curvas y barrancos; y su imagen es el cielo estrellado, tanto al salir del motorhome una noche cualquiera como al mirar por un telescopio en Mamalluca