Casi 800 aves, senderos y canopy: Las actividades que ofrece el Parque Tricao
En nuestra sección Trepa por Chile, Robinson Vega, administrador de servicios de Parque Tricao, presentó los principales atractivos de este espacio de 100 hectáreas ubicado en Santo Domingo, a una hora y media de Santiago.
Con uno de los aviarios más grandes de Sudamérica, paseos en ferry, senderos, un humedal inspirado en los jardines de Claude Monet y un circuito de canopy, el parque combina naturaleza, recreación y aventura.
Encuentra más información sobre entradas, horarios y actividades en www.tricao.cl