En nuestra sección Trepa por Chile, Robinson Vega, administrador de servicios de Parque Tricao, presentó los principales atractivos de este espacio de 100 hectáreas ubicado en Santo Domingo, a una hora y media de Santiago.

Con uno de los aviarios más grandes de Sudamérica, paseos en ferry, senderos, un humedal inspirado en los jardines de Claude Monet y un circuito de canopy, el parque combina naturaleza, recreación y aventura.

Encuentra más información sobre entradas, horarios y actividades en www.tricao.cl