En nuestra nueva sección “Trepa por Chile” de Qué Hay de Nuevo conversamos con Eduardo Aninat, fundador de Somos Parques, quien nos invitó a conocer la Villa Cerro Castillo en la Carretera Austral.

Cerro Castillo es reconocido por su macizo de cumbres puntiagudas, que parecen las torres de un castillo medieval, y por la laguna turquesa que está a sus pies, rodeada de glaciares. Esa es su postal más característica y uno de los grandes atractivos para quienes recorren la Carretera Austral y practican trekking.

También destaca por sus bosques nativos y la presencia de huemules. Cerca de la villa está el Paredón de las Manos, con pinturas rupestres de hasta 5.000 años de antigüedad.