En Qué Hay de Nuevo, el diputado del Partido Nacional Libertario Pier Karlezi explicó los alcances de la moción que busca prohibir que los parlamentarios graben reels y otros contenidos audiovisuales dentro del hemiciclo durante las sesiones.

El legislador aclaró que la iniciativa no pretende restringir la comunicación de los diputados ni censurar sus publicaciones, sino evitar que la sala se transforme en un espacio de producción audiovisual mientras se desarrollan debates legislativos.

En ese sentido, sostuvo que quienes quieran grabar contenido pueden salir de la sala y que todas las intervenciones parlamentarias quedan disponibles en el canal de YouTube de la Cámara.