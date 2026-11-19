En Ahora Es Cuando, el abogado, exembajador de Chile en China y exministro, Jorge Heine, analizó el alcance geopolítico de la cumbre APEC en Shenzhen y la inédita cita trilateral entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin. También se refirió a la relación bilateral tras la reunión entre el presidente José Antonio Kast y Xi Jinping, la situación del cable submarino y la política exterior.

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