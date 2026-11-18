En Más Que Números, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, destacó el lanzamiento de la exhibición de cerezas chilenas en Shenzhen, China, en el marco de la gira del presidente José Antonio Kast por Asia.

Asimismo, adelantó una baja en las cerezas como consecuencia de las lluvias y el fenómeno de El Niño. Por otra parte, desestimó la conflictividad ante los dichos del ministro de Agricultura, Jaime Campos. “Todo bien con el ministro”, precisó.