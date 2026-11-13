“Algunos impuestos son bastante abusivos”: Hernán Calderón, Presidente de CONADECUS

En Qué Hay de Nuevo, Hernán Calderón, presidente de CONADECUS, cuestionó la distribución de la carga tributaria asociada a los combustibles y planteó que es necesario avanzar hacia un sistema más igualitario.

A propósito del debate por el impuesto específico, señaló que sectores como la industria, la minería y las líneas aéreas no pagan este gravamen, mientras que los consumidores terminan asumiendo una carga tributaria que calificó como abusiva. Por eso, llamó a abrir una discusión sobre cómo se distribuyen estos impuestos entre los distintos sectores.