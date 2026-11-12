“Hago un llamado a no repetir prácticas del octubrismo”: Pavez por paro de camioneros

El subsecretario Máximo Pavez explicó los alcances de la propuesta del Gobierno frente al paro de camioneros y aclaró que la medida contempla congelar el alza del precio del diésel, y no su valor total, al menos hasta los primeros días de febrero.

Además, señaló que el Ejecutivo buscará revertir mediante un proyecto de ley el incremento que comenzó a regir esta jornada, iniciativa que esperan tramitar durante la próxima semana.

Pavez recalcó que la propuesta se mantiene independiente de la respuesta de los camioneros y aseguró que el Gobierno seguirá abierto al diálogo para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la movilización.