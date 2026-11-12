“Anuncios del Gobierno siempre llegan tarde y tienen letra chica”: Vodanovic y crisis de combustible

En Ahora Es Cuando, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó la conducción política del Ejecutivo frente al paro de transportistas, calificó de tardío el anuncio de congelamiento de los combustibles y denunció una entrega incompleta de antecedentes por parte del Ministerio de Justicia respecto a los decretos de rebaja de condenas.

Revisa la entrevista completa aquí.