“Estamos proponiendo que sea una eliminación permanente”: senador Araya por impuesto en combustibles

En Qué Hay de Nuevo, el senador del PPD Pedro Araya se refirió a la propuesta de eliminar de manera permanente el impuesto específico a los combustibles y explicó que están abiertos a evaluar fórmulas alternativas durante la discusión en el Senado.

El parlamentario sostuvo que, si el Gobierno logra demostrar la necesidad de mantener este gravamen, podrían establecerse criterios claros para su aplicación. Además, planteó que el Congreso debe asumir un rol más activo en la discusión sobre cómo se fijan los precios de los combustibles en Chile.