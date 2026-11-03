“No puede haber una seguridad tipo A y una tipo B”: alcalde White por Ley de Seguridad Municipal

En Qué Hay de Nuevo, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, abordó la aprobación de la Ley Corta de Seguridad Municipal y planteó sus reparos sobre las diferencias de recursos entre comunas para implementar las nuevas exigencias. Además, pidió considerar criterios de vulnerabilidad e incidencia delictual para focalizar el apoyo estatal y destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre municipios, policías y Fiscalía.

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