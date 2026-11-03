Entrevistas

“No puede haber una seguridad tipo A y una tipo B”: alcalde White por Ley de Seguridad Municipal

Imagen principal

 

En Qué Hay de Nuevo, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, abordó la aprobación de la Ley Corta de Seguridad Municipal y planteó sus reparos sobre las diferencias de recursos entre comunas para implementar las nuevas exigencias. Además, pidió considerar criterios de vulnerabilidad e incidencia delictual para focalizar el apoyo estatal y destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre municipios, policías y Fiscalía.

Revisa la entrevista completa aquí.