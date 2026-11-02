“La recuperación de la inversión va a ser el motor para volver a crecer”: senador Macaya
En conversación con Qué Hay de Nuevo, el senador Javier Macaya, presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, analizó las perspectivas económicas para 2027, el crecimiento proyectado de la inversión y el rol del sector público en la reactivación y generación de empleo. Además, abordó la crisis de Codelco y la controversia política por la permanencia del ministro Fernando Rabat en el Gobierno.
Revisa la entrevista completa aquí.