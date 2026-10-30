“Me parece insólito”: Muñoz critica dichos de Defensor de la Niñez sobre rebaja de penas

En Qué Hay de Nuevo conversamos con Patricia Muñoz, abogada y exdefensora de la Niñez, sobre la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales. Asimismo, criticó los dichos del actual defensor, Anuar Quesille, quien en diálogo con Tele13 Radio señaló que el criterio utilizado en gobiernos anteriores había sido uno que “si bien probablemente no se ajustaba a la legalidad, sí atendía el interés superior del niño”.