“Si algo no he tenido en mi vida son pulsiones populistas”: Sichel tras discurso de Quiroz en Enade

En ‘Qué Hay de Nuevo’, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó los énfasis del proyecto de Ley de Presupuestos y planteó que, junto con el objetivo de reducir el gasto fiscal, es necesario considerar recursos para enfrentar las necesidades sociales que podrían aumentar en un escenario de bajo crecimiento y desempleo.

Sichel rechazó las alusiones del ministro Quiroz a supuestas pulsiones populistas y sostuvo que el presupuesto debe anticiparse a las mayores demandas por servicios públicos.