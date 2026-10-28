“Las clases no se suspenden cuando llueve”: Ministra de educación por sistemas frontales

La ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a priorizar la continuidad educativa frente a las lluvias y los problemas de infraestructura que afectan a algunos establecimientos, como ocurre en Requínoa.

La secretaria de Estado sostuvo que la suspensión de clases no debe ser la primera respuesta ante las precipitaciones y enfatizó que los colegios deben mantener sus actividades, atendiendo de manera particular las situaciones que lo requieran.