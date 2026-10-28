“La receta original no es suficiente”: Rodrigo Álvarez y el plan económico del Gobierno

En nuestra transmisión especial de ENADE 2026, conversamos con Rodrigo Álvarez sobre el plan económico del Gobierno y la necesidad de adoptar nuevas medidas frente a los resultados económicos de los últimos meses.

Si bien defendió los cambios tributarios y las medidas para incentivar la inversión, advirtió que la receta original no es suficiente ante los desafíos inflacionarios, laborales y el complejo escenario nacional e internacional.