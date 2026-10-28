“Hay un error político”: Juan Antonio Coloma por rebajas de condenas impulsadas por Rabat

En medio de la controversia por los decretos de reducción de condenas firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma reconoció que hubo un error político y una falta de empatía con las familias de las víctimas.

Coloma sostuvo que la prioridad de la UDI es frenar nuevos beneficios a condenados por abusos sexuales contra menores y revisar los decretos firmados durante los gobiernos de Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Sobre una eventual salida de Rabat del gabinete, llamó a esperar su exposición en la sesión especial de este martes.