“Le dimos un nuevo sentido a la tecnología: la ayuda social”: Claudia Arpón, directora de Farmaloop

En la sección FEN Alumni de Más Que Números, Constanza Santa María y Patricio Eskenazi conversaron con Claudia Arpón, directora comercial y de Alianzas de Farmaloop, sobre el desarrollo de la salud digital, la telemedicina y las nuevas formas de acceso a medicamentos en Chile.

La ejecutiva abordó las oportunidades que ofrece la tecnología para acercar la atención y los tratamientos a los pacientes, especialmente en zonas más alejadas, además de explicar el modelo de farmacia digital y los desafíos que enfrenta la transformación tecnológica del sector salud.