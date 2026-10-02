¿Conviene comprar un iPhone de una generación anterior en Cyber Monday?

La diferencia de precio puede justificar la elección, pero la compatibilidad con nuevas funciones y el estado del equipo también pesan. Qué comparar antes de renovar el celular.

Imagen ilustrativa generada con IA.

Comprar un celular de una generación anterior puede ser una buena decisión si cuesta menos y cumple con el uso que se le dará. Durante Cyber Monday, esa comparación cobra especial sentido para quienes buscan renovar su teléfono sin destinar todo el presupuesto al modelo más reciente.

La pregunta es cuánto se ahorra y qué se deja de recibir a cambio. Antes de revisar modelos de iPhone, conviene distinguir dos cosas que suelen confundirse en las ofertas. Un equipo antiguo puede venderse nuevo, mientras que uno reacondicionado ya tuvo uso o pasó por un proceso de revisión y reparación.

Qué cambia entre un iPhone 15, 16 y 17

El iPhone 15 estándar conserva características útiles para el día a día, como cámara principal de 48 megapíxeles y conexión de carga USB C, según las especificaciones de Apple. Para llamadas, WhatsApp, mapas y fotos familiares puede seguir siendo una alternativa, siempre que la diferencia de precio sea relevante.

Hay una limitación que conviene conocer. Ese modelo no es compatible con Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial de la marca. Apple sí incluye al iPhone 15 Pro, al 15 Pro Max y a los modelos de iPhone 16 y posteriores entre los equipos compatibles. La disponibilidad depende también del idioma y la región.

En el iPhone 17 estándar, la pantalla incorpora ProMotion de hasta 120 Hz, que permite un desplazamiento más fluido al navegar. Son diferencias concretas que vale la pena probar. Si esas funciones no se utilizarán, pagar más por ellas puede tener poco sentido para el presupuesto familiar.

Comparar el mismo almacenamiento

Dos precios pueden parecer comparables cuando en realidad corresponden a capacidades distintas. Un iPhone 16 de 128 GB y un iPhone 17 de 256 GB, por ejemplo, ofrecen diferente espacio para guardar aplicaciones, fotos y videos. La comparación debe considerar esa diferencia antes de concluir cuál es más conveniente.

Una revisión del almacenamiento ocupado en el teléfono actual ayuda a decidir. Si ya está casi lleno, comprar otro con la misma capacidad puede repetir el problema. También hay que sumar una eventual suscripción para guardar archivos en la nube, especialmente si se necesitará de forma permanente.

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Cuándo mirar un reacondicionado

Un iPhone reacondicionado puede ampliar las alternativas dentro del mismo presupuesto, pero exige revisar más antecedentes. Hay que preguntar qué inspeccionó el vendedor, qué piezas reemplazó y qué cobertura ofrece si el equipo falla. La clasificación estética por sí sola no informa cómo está la batería.

Apple recomienda revisar el estado de la batería y el historial de piezas y servicios al comprar un iPhone usado. También advierte que no debe comprarse si mantiene activo el Bloqueo de activación, que impide utilizarlo sin autorización del propietario anterior. Conviene pedir estos antecedentes antes de pagar.

Cómo saber si la rebaja conviene

El porcentaje de descuento sirve poco sin una referencia. Guardar el precio del mismo modelo antes del evento permite comprobar cuánto bajó realmente. Deben coincidir almacenamiento, condición del equipo y vendedor. Comparar un celular nuevo con uno usado puede dar una impresión equivocada del ahorro.

El monto final debe incluir despacho, accesorios necesarios y cualquier cargo del medio de pago. Una oferta que exige una tarjeta específica puede tener condiciones distintas del precio general. Revisarlas antes de confirmar evita que el ahorro anunciado sea menor al esperado.

La alternativa de seguir con el teléfono actual

Si la única dificultad es que la batería dura menos, cotizar su reemplazo permite comparar ese gasto con una renovación completa. También conviene revisar si el celular sigue recibiendo actualizaciones y si las aplicaciones necesarias funcionan correctamente.

Para quienes vienen de Android, incluir equipos Samsung Galaxy o Motorola en la comparación ayuda a evaluar cuánto cuesta resolver la misma necesidad. La compra se justifica cuando mejora una dificultad concreta y cabe en el presupuesto. Si el teléfono actual todavía cumple, una rebaja por sí sola no obliga a cambiarlo.