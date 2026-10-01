“Los delincuentes utilizan cualquier excusa”: Comisario de la Brigada Cibercrimen por estafas

En ‘Qué Hay de Nuevo’, Danic Maldonado, comisario de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana de la PDI, entregó recomendaciones para evitar estafas telefónicas.

El comisario explicó que una llamada no necesariamente está relacionada con un delito, pero advirtió que ante comunicaciones que generen urgencia o presión para actuar, lo recomendable es cortar y contactar directamente a la institución involucrada a través de sus canales oficiales. La verificación de la información, señaló, es clave para evitar caer en una estafa.