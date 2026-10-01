“Chile tiene una oportunidad de crecimiento económico”: Ministra Lincolao por avance tecnológico
En ‘Mundo Infinito’, Ximena Lincolnao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, destacó las oportunidades que tiene Chile para impulsar su crecimiento económico a través de la tecnología y la inteligencia artificial.
La ministra puso como ejemplo a startups chilenas lideradas por mujeres que ya están exportando sus soluciones y llamó a aprender a utilizar la IA, pero también a crear y co-crear con ella.