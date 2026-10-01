“Aún tenemos una gran lista de espera”: Exministro Paris por ley de presupuesto 2027

En ‘Qué Hay de Nuevo’, Enrique Paris, exministro de Salud, analizó el aumento de los recursos destinados a salud en el Presupuesto 2027.

Paris destacó que mientras el presupuesto nacional aumenta un 1,5%, los recursos para salud crecen un 4,7%. Además, señaló que esta tendencia se ha mantenido durante los últimos años, con incrementos para el sector superiores al crecimiento global del presupuesto, lo que calificó como positivo para la salud de los chilenos.