“Estas medidas se deberían haber tomado hace cuatro años”: David Bravo y plan laboral del gobierno

En Más Que Números conversamos con David Bravo, economista y director del centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, para analizar las recientes cifras de desempleo publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En detalle, en el trimestre móvil junio-agosto de 2026 la tasa de desocupación en Chile escaló a 9,6% y nuevamente se posicionó en máximos de los últimos años.

Asimismo, abordó el plan laboral impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.