“La Generación Z viene con un chip de salud mental”: María Jesús Lamarca de Rankmi

En Más Que Números conversamos con María Jesús Lamarca, Chief Marketing Officer y Corporate Affairs de Rankmi, sobre los desafíos actuales para compatibilizar trabajo y vida personal, a partir de los resultados del más reciente Rankmi Pulso. El estudio, que reúne 3.908 respuestas de profesionales en 14 países de Latinoamérica, muestra que el 75,5% tiene al menos una dificultad para conciliar, siendo la principal el no lograr desconectarse fuera de horario. Además, la investigación revela que las diferencias son más marcadas entre generaciones que por género o país, y que la conciliación requiere avanzar desde los beneficios hacia una cultura laboral que respete los tiempos de descanso y las distintas etapas de vida.