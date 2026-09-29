“Es una decisión tremendamente responsable”: Presidenta COLMED y vacunación en menores

En ‘Qué Hay de Nuevo’, Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, destacó el impacto de las vacunas en la prevención de enfermedades y llamó a mantener al día el calendario de inmunizaciones.

Arriagada recordó la importancia de revisar la vacunación de niños y niñas en los centros de salud y seguir las recomendaciones sanitarias, especialmente antes de viajar. Además, enfatizó que las decisiones sobre vacunación deben tomarse con responsabilidad y considerando información respaldada por evidencia.